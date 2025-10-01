¿Por qué las apuestas de Elecciones en Polymarket son ilegales en Colombia? Coljuegos responde

El presidente de Coljuegos, Marco Hincapié, explicó en entrevista con Mañanas Blu las razones por las que la plataforma Polymarket, que ofrece apuestas sobre resultados electorales, no puede operar legalmente en Colombia.

Según indicó, cualquier empresa que pretenda ofrecer este tipo de servicios debe registrarse y contar con la autorización del regulador estatal, algo que no sucede en este caso.

“Solamente nosotros como generadores de la política nacional, las normas constitucionales entregaron el monopolio de los juegos de suerte y azar al Estado. Todos los recursos que se generan por estos juegos van para la salud subsidiada de los colombianos. Y el operador principal, el regulador, es Coljuegos”, señaló Hincapié.

El funcionario agregó que la ley establece que las apuestas por internet, incluyendo las deportivas y de cualquier tipo, deben estar autorizadas por Coljuegos y pagar las rentas correspondientes por la explotación de estos juegos.



En ese sentido, Polymarket no tiene ningún permiso vigente y por eso su operación en el país se considera ilegal.

¿Podrían habilitarse apuestas políticas en Colombia?

Ante la pregunta de si en el futuro podrían permitirse las apuestas sobre elecciones en Colombia, Hincapié respondió: “Si hay una autorización de Coljuegos en ese sentido, sí podrían hacerlo, pero no le existe. Y en este momento, digamos que esa empresa es ilegal en cuanto que las rentas del monopolio no están llegando a Coljuegos ni a la salud de los colombianos”.

El presidente de Coljuegos aclaró que actualmente no hay una regulación específica para apuestas políticas. La normatividad vigente cubre de manera general los juegos en línea y las apuestas deportivas, que son las que más recursos transfieren al sistema de salud.

Publicidad

Uno de los puntos que surgió en la conversación fue la posibilidad de manipular las apuestas en línea para inflar artificialmente a ciertos candidatos y crear la sensación de que tienen más opciones de ganar.

Sobre esto, Hincapié reconoció que se trata de un riesgo real: “Habría de pronto gente interesada en inflar unos para desinflar otros. Un efecto puede ser político y también un efecto económico”.

El presidente de Coljuegos explicó que la entidad también tiene la función de investigar estos casos, pero insistió en que al no tratarse de una plataforma autorizada, no es posible ejercer control en tiempo real sobre sus operaciones.

Publicidad

Durante la entrevista también se mencionó que Polymarket opera con criptomonedas. Frente a esto, Hincapié indicó que no tiene confirmación oficial sobre ese detalle, aunque recordó que en Colombia ese tipo de activos digitales no están regulados: “Las criptomonedas no han sido reguladas en el país”.

De acuerdo con un comunicado de Coljuegos citado en la conversación, aunque la plataforma se promociona como un sitio de predicciones de eventos futuros, en la práctica cumple con los elementos legales que definen a los juegos de suerte y azar: riesgo patrimonial, expectativa de premio y resultado dependiente de un evento incierto.



Bloqueo de sitios ilegales

Hincapié recordó que Coljuegos está facultado por la ley para ordenar el bloqueo de sitios de apuestas ilegales en Colombia. “Hemos bloqueado 19.000 sitios de apuestas en línea, de apuestas deportivas, de operadores que en otros países son legales y son muy fuertes, pero que en Colombia no lo son”, aseguró.

El presidente de la entidad explicó que, aunque en muchos casos se trata de operadores reconocidos internacionalmente, la ausencia de autorización en Colombia significa que no aportan recursos al sistema de salud y afectan el patrimonio público.

Finalmente, ante la hipótesis de que Polymarket solicitara registrarse para operar en Colombia, Hincapié respondió que la solicitud sería estudiada dentro de los requisitos y regulaciones vigentes, y eventualmente también con el Consejo Nacional Electoral.