Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 20 de septiembre 2025

Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 20 de septiembre 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2555 Baloto del sábado y la guía esencial para jugar y cobrar tus premios sin complicaciones.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El sorteo número 2.555 de Baloto y Revancha se realizó el sábado, 20 de septiembre de 2025, con una bolsa de premios que superó los $200 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Números ganadores Baloto

  • Baloto: 
  • Super Balota: 

Números ganadores Revancha

  • Revancha: 
  • Super Balota: 

Próximos acumulados

  • Baloto: $20.800 millones
  • Revancha: $4.200 millones

El próximo sorteo será este lunes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

