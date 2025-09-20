Resultado Baloto y Revancha, último sorteo sábado 20 de septiembre 2025

El sorteo número 2.555 de Baloto y Revancha se realizó el sábado, 20 de septiembre de 2025, con una bolsa de premios que superó los $200 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Números ganadores Baloto

Baloto:

Super Balota:

Números ganadores Revancha

Revancha:

Super Balota:

Próximos acumulados

Baloto: $20.800 millones

$20.800 millones Revancha: $4.200 millones

El próximo sorteo será este lunes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.