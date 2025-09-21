Resultado Chontico Día domingo 21 de septiembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, un sorteo que rinde homenaje al chontaduro, la fruta típica de la región, y que con los años se ha convertido en parte de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Cada tarde, miles de jugadores esperan con expectativa los resultados, soñando con llevarse atractivos premios en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 21 de septiembre de 2025 fue el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de ganar y hace que los premios sean aún más emocionantes.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y conocer los resultados en tiempo real.



Modalidades de apuesta

Una de las claves de su éxito es la variedad de formas para participar, que se adaptan a diferentes presupuestos y estrategias. Los premios dependen del número de cifras acertadas y de su orden:



4 cifras directo o superpleno: coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Valores de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que tanto apostadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin dificultad.



Cómo reclamar los premios

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden requerirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más queridos en el suroccidente colombiano.