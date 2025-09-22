Resultado Chontico Día hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y se ha convertido en parte esencial de la cultura popular en el suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 22 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Miles de apostadores participan a diario en este sorteo, atraídos por la emoción de probar su suerte y la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo. Desde 2025, el juego incluyó una quinta balota, un número adicional que aumentó las probabilidades de ganar y dio un giro innovador al tradicional sorteo.



Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., brindando a los jugadores la oportunidad de seguir el resultado en tiempo real y disfrutar de la expectativa que genera cada jornada.



Modalidades de apuesta

La popularidad de este juego no solo se debe a la emoción de participar, sino también a la variedad de modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos. Los premios cambian según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todos los bolsillos. La apuesta mínima es de $500 pesos, mientras que la máxima asciende a $25.000 pesos. Esta flexibilidad permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes encuentren en este sorteo una opción atractiva.



Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar algunos documentos básicos para hacer efectivo su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

A esto se suman requisitos adicionales según el monto ganado (medido en UVT):

