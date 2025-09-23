Resultado Chontico Día hoy martes 23 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y forma parte de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 23 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 23 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Miles de personas participan a diario en este juego, motivadas por la emoción de apostar y la posibilidad de obtener premios en efectivo. Desde el año 2025, el Chontico Día incluyó una quinta balota, lo que aumentó las probabilidades de ganar y renovó la experiencia para sus seguidores.



Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p.m.. Los jugadores pueden seguir en tiempo real los resultados y vivir la expectativa que genera cada jornada.



Modalidades de apuesta

La diversidad de modalidades es una de las razones de su popularidad. Cada jugador puede elegir la forma de participar según su estilo y presupuesto. Los premios varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia con la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todo tipo de jugadores. La apuesta mínima es de $500 pesos y la máxima de $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes juegan de forma ocasional como a los apostadores más frecuentes.



Cómo reclamar los premios

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario):

