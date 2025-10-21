Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables en Colombia. Su reconocimiento no solo se debe a su larga trayectoria y transparencia, sino también a la facilidad con la que miles de personas participan diariamente, buscando la suerte que transforme su día.

Gracias a su amplia red de puntos de venta autorizados, jugar El Dorado Mañana es sencillo y seguro. Cada sorteo se convierte en un momento lleno de emoción y expectativa, en el que la ilusión y la estrategia se combinan para ofrecer grandes oportunidades de ganar.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diversas opciones de apuesta, adaptadas a todos los presupuestos y estilos de juego. Los premios varían según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia única, donde la suerte puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante tener en cuenta que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.



Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

