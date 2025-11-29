Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Para miles de jugadores, dejó de ser una simple apuesta para transformarse en un ritual matutino que mezcla emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con buena fortuna.

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el 6091 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6091

Dos últimas cifras: 91

Tres últimas cifras: 091

La quinta: 2

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana destaca por su amplia variedad de modalidades, lo que permite que cada apostador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto. Estas son las principales modalidades y sus pagos:



4 cifras directo: 4.500 veces el valor apostado

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta

3 cifras directo: 400 veces el valor jugado

3 cifras combinado: 83 veces la apuesta

2 cifras (pata): 50 veces el valor apostado

1 cifra (uña): 5 veces el valor jugado

Esta oferta de posibilidades convierte al Dorado Mañana en un sorteo dinámico y atractivo para jugadores ocasionales y frecuentes.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se lleva a cabo los domingos ni días festivos, por lo que esta hora se mantiene como un encuentro fijo para quienes siguen los resultados cada mañana.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Si la suerte acompaña al jugador, reclamar el premio es un proceso sencillo. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el premio se debe presentar:



Ser mayor de edad

El tiquete original, sin enmendaduras y con el reverso completamente diligenciado

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más representativos del país, ofreciendo cada mañana la emoción del juego y la posibilidad real de ganar. Verificar los resultados a tiempo y seguir el proceso oficial de cobro garantiza una experiencia segura para todos los jugadores.