Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 16 de septiembre de 2025

La suerte volvió a brillar en el sorteo número 3117 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 16 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar ratifica su promesa de transformar la vida de quienes confían en él.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 16 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos

Además del premio principal, la Lotería repartió múltiples premios secos, que hicieron felices a jugadores en todo el país:



Cómo ver los sorteos

Los resultados oficiales se conocen cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de Canal Uno. También pueden consultarse en:



Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja.

Redes sociales oficiales.

Línea telefónica: (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Pasos para verificar su billete

Compare el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Recuerde que tiene 30 días calendario para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

Dónde reclamar los premios

Premio mayor: en la sede principal de Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

en la sede principal de Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Premios secos: en puntos de venta autorizados o en la sede principal.

Documentos necesarios:



Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Deducciones de ley

El ganador del premio mayor debe considerar los impuestos:



Impuesto a ganadores (17 %): cerca de $1.190 millones.

cerca de $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): según la base gravable de la DIAN.

En total, el monto neto a recibir se estima en aproximadamente $4.648 millones.



Recomendación final

La Lotería de la Cruz Roja insiste en que la única forma segura de confirmar los resultados es a través de sus canales oficiales. Un simple minuto de verificación puede marcar la diferencia entre una ilusión y una verdadera fortuna.