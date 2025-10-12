Resultado Sinuano Día último sorteo y ganador domingo 12 de octubre de 2025

El Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la Costa Caribe colombiana.

Su popularidad se debe a su transparencia, trayectoria y a la emoción que genera en miles de jugadores que, cada tarde, confían en la suerte para cambiar su día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 12 de octubre de 2025 es el 7606 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7606

Tres últimas cifras: 606

Dos últimas cifras: 06

La quinta: 1

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir el resultado en tiempo real. Gracias a su horario fijo, este chance se ha convertido en una tradición diaria no solo en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país donde su fama sigue en aumento.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Sinuano Día es la variedad de modalidades disponibles, que se ajustan a los distintos estilos de apuesta y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Estas opciones hacen que cada sorteo sea una nueva oportunidad para ganar, manteniendo la emoción y la expectativa entre los apostadores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que cualquier persona pueda participar y disfrutar de la emoción del chance sin grandes inversiones. Esta flexibilidad ha sido clave para su éxito y permanencia.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su historia, confianza y emoción constante, el Sinuano Día continúa siendo una de las apuestas más representativas del Caribe colombiano, llevando alegría y esperanza a miles de jugadores en todo el país.