Resultado Sinuano Día, último sorteo y ganador sábado 11 de octubre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su emoción, transparencia y la posibilidad de ganar atractivos premios.

Cada tarde, miles de jugadores siguen el sorteo con expectativa, manteniendo viva una costumbre que combina esperanza, suerte y entretenimiento. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 11 de octubre de 2025 es el 6952 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6952

Tres últimas cifras: 52

Dos últimas cifras: 952

La quinta: 0

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, permitiendo a los apostadores conocer los resultados al instante.



Gracias a su horario constante, este chance se ha convertido en una tradición diaria no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde su popularidad sigue creciendo.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día radica en su variedad de modalidades de apuesta, que se adaptan a diferentes estilos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una nueva oportunidad de ganar, haciendo del Sinuano Día una experiencia dinámica y emocionante.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es uno de los juegos más accesibles del país.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin importar el presupuesto.

Esa flexibilidad ha sido clave para su éxito, consolidándolo como una opción popular, cercana y económica para quienes disfrutan del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso fácil y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos pueden variar:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su historia, confianza y emoción diaria, el Sinuano Día se mantiene como una de las apuestas más representativas de la región Caribe, llevando ilusión y alegría a miles de hogares colombianos cada tarde.