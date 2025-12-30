Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 30 de diciembre de 2025

El Chance Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que mezcla el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta combinación entre números, astrología y azar ha captado la atención de miles de personas que buscan una alternativa diferente a los sorteos convencionales. Con reglas claras, fácil acceso y una dinámica distinta, el Super Astro Sol ofrece una experiencia llamativa para el público general.

Número ganador de Chance Super Astro Sol hoy, martes 30 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 30 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla y versátil que permite realizar diversas combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe elegir un número entre el 0000 y el 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, el juego ofrece la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos simultáneamente, lo que incrementa las probabilidades de acierto. Además, cada apostador define el valor de su jugada y puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, brindando mayor flexibilidad al momento de participar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chance Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se ajusta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El procedimiento de cobro varía según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Gracias a estas características, el Chance Super Astro Sol continúa consolidándose como una opción confiable, diferente y atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, al combinar facilidad de juego, accesibilidad y un formato innovador que atrae diariamente a miles de participantes.