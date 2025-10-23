En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados de Baloto y Revancha de este miércoles 22 de octubre de 2025

Resultados de Baloto y Revancha de este miércoles 22 de octubre de 2025

Conozca los resultados del Baloto y Revancha en su sorteo 2.569 de este miércoles 22 de octubre de 2025.

Baloto Revancha
Resultados Baloto Revancha
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El miércoles, 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.569 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: 19 - 26 - 05 - 03 - 14 y la súper balota 06. El acumulado para el próximo sorteo del sábado, 25 de octubre, es de $26.200 millones.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 42 - 30 - 23 - 21 - 01 y la súper balota 16. El acumulado de la Revancha es de $5.200 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2.570 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo sábado, 25 de octubre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

