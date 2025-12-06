Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 6 de diciembre: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2588 la noche de este sábado, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de llevarse premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de $8.000 millones, una cifra que cada semana despierta la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

El plan de premios está diseñado para que tenga más oportunidades de ganar. Actualmente, además del premio mayor puede ganar un seco de $300 millones, un seco de $200 millones, y dos premios de $100 millones. Vea aquí el sorteo de la lotería en vivo:

Premio mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de este sábado 6 de diciembre de 2025 fue XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Quienes tengan dudas sobre los tiempos de pago, impuestos o el manejo del impuesto de ganancia ocasional pueden comunicarse a la línea oficial 018000930320, donde recibirán orientación directa.



Ganadores de los secos

La Lotería del Cauca también entregó importantes premios secos en esta edición. A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.



A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 2588 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

El proceso de cobro es claro y depende del tipo de premio obtenido:

1. Premio mayor: El ganador debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con:



El billete o fracciones originales

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria

Cédula de ciudadanía

En el lugar se verificará la autenticidad del billete y se elaborará un acta para iniciar el proceso de pago.

2. Aproximaciones: Las aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, quien entregará el dinero correspondiente o permitirá cambiar las fracciones por nuevos billetes.

3. Premios superiores a $2.036.000: Estos valores generan retención en la fuente. Por lo tanto, el ganador debe presentar:



RUT expedido por la DIAN

Copia de la cédula de ciudadanía

4. Premios secos: Pueden cobrarse en un distribuidor autorizado. Si el distribuidor no puede pagar el premio de inmediato, tomará los datos del ganador y los enviará a la lotería para validar el billete antes de realizar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

El sorteo se realiza todos los sábados a las 11:00 p. m. y se transmite por el Canal Uno.

Recuerde: el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre de 2025. Comprar el billete a tiempo puede cambiarle la vida.