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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 17 de abril de 2026

Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 17 de abril de 2026

El acumulado de MiLoto para esta jornada pretendía entregar 120 millones de pesos, mientras que las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda entregaron millonarios premios en todo el país.

Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto (1).jpg
Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Foto: Elaboración propia con imágenes oficilales de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de abr, 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 17 de abril dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millones

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4830

El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 17 de abril de 2026 fue el: XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5065

El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: XXXX - XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 17 de abril

Durante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: X - X - X - X - X. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

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