Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 15 de mayo de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 15 de mayo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millones



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4834

El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 8 de mayo de 2026 fue el: 6136 de la serie 259. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5069

El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: 5561 de la serie 131, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: 1993 de la serie 000. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 15 de mayo

Durante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 21 - 34 - 09 - 35 - 23. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.