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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 5 de junio de 2026

Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 5 de junio de 2026

El acumulado de MiLoto para esta jornada pretendía entregar 220 millones de pesos, mientras que las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda entregaron millonarios premios.

Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto (1).jpg
Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Foto: Elaboración propia con imágenes oficilales de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y Miloto
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 6 de jun, 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 5 de junio dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millones

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4836

El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 5 de junio de 2026 fue el: 2924 de la serie 443. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados de la Lotería de Medellín - 5 de junio.jpg

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5071

El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: 0025 de la serie 092., que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Resultados de la Lotería de Santander - 5 de junio.jpg

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: 6236 de la serie 025. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los uapostadores.

Resultados de la Lotería de Risaralda - 5 de junio.jpg

Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 5 de junio

Durante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 02 - 14 - 22 - 36 - 38.. No obstante, ninguno logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

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