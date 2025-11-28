Resultados de MiLoto: números ganadores y premios del sorteo del 28 de noviembre de 2025

MiLoto publicó los resultados oficiales del sorteo #441, correspondiente al viernes, 28 de noviembre de 2025, en el que se reportaron 15.771 ganadores y una premiación total de $132.913.500. El juego reveló los números ganadores, los montos entregados por cada categoría de aciertos y el nuevo acumulado que asciende a $800 millones para el próximo sorteo.



Números ganadores del sorteo #441

Los números seleccionados este viernes fueron:

Esta combinación corresponde a la balota oficial presentada por MiLoto para el sorteo del 27 de noviembre de 2025.

Balance general del sorteo

Total de ganadores:

Premiación total: $

El sorteo #440 de MiLoto dejó una amplia cantidad de ganadores en las categorías inferiores, aunque sin un acierto pleno. Como resultado, el acumulado subió a $800 millones, una cifra atractiva para los apostadores que participarán en la próxima jornada.

MiLoto recomienda a los jugadores verificar los resultados a través de sus canales oficiales y conservar los tiquetes para cualquier reclamación correspondiente.