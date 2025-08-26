Resultados del Baloto y Revancha de hoy lunes 25 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 26, 2025 12:17 a. m.
El sorteo del Baloto realizado el lunes, 25 de agosto de 2025 entregó miles de premios a lo largo del país. Los números ganadores fueron: 30 - 21 - 06 - 26 - 22 con la Superbalota 08.
El nuevo acumulado del Baloto asciende a $16.200 millones, ya que ningún apostador logró llevarse el premio mayor.
Distribución de premios del Baloto
Resultados Revancha – sorteo 2.544
La modalidad Revancha del mismo sorteo tuvo como números ganadores: 35 - 32 - 08 - 14 - 12 con la Superbalota 09.
El acumulado de Revancha sube a $2.900 millones, al no registrarse ganadores de la máxima categoría.
Distribución de premios de Revancha
Acumulados para el próximo sorteo
- Baloto: $16.200 millones.
- Revancha: $2.900 millones.
El próximo sorteo se convierte en una nueva oportunidad para quienes buscan cambiar su vida con el acumulado millonario del Baloto.
Publicidad