Resultados del Baloto y Revancha de hoy lunes 25 de agosto de 2025

El sorteo del Baloto realizado el lunes, 25 de agosto de 2025 entregó miles de premios a lo largo del país. Los números ganadores fueron: 30 - 21 - 06 - 26 - 22 con la Superbalota 08.

El nuevo acumulado del Baloto asciende a $16.200 millones, ya que ningún apostador logró llevarse el premio mayor.

Distribución de premios del Baloto

Resultados Revancha – sorteo 2.544

La modalidad Revancha del mismo sorteo tuvo como números ganadores: 35 - 32 - 08 - 14 - 12 con la Superbalota 09.

El acumulado de Revancha sube a $2.900 millones, al no registrarse ganadores de la máxima categoría.

Distribución de premios de Revancha

Acumulados para el próximo sorteo

Baloto: $16.200 millones.

El próximo sorteo se convierte en una nueva oportunidad para quienes buscan cambiar su vida con el acumulado millonario del Baloto.