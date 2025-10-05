Sinuano Día número ganador de hoy domingo 5 de octubre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, una tradición que combina emoción, esperanza y la ilusión de ganar grandes premios.

Con su historia y arraigo popular, este chance hace parte de la rutina diaria de miles de jugadores que cada tarde siguen el sorteo con entusiasmo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 5 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan conocer los resultados en tiempo real. Este horario fijo ha convertido al juego en una cita diaria llena de emoción para la región Caribe y otros rincones del país.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Sinuano Día es su diversidad de modalidades de apuesta, que se adaptan a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas en cualquier orden.

las tres últimas en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día ofrece múltiples oportunidades para ganar, manteniendo la emoción y el interés en cada sorteo.



Valor de las apuestas

Este juego se caracteriza por su accesibilidad, permitiendo participar desde $500 hasta $25.000 pesos. Así, tanto quienes juegan por diversión ocasionalmente como los apostadores frecuentes pueden disfrutarlo sin limitaciones.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

Con su trayectoria, variedad de modalidades y fuerte arraigo cultural, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos del Caribe colombiano, llevando ilusión y alegría a miles de apostadores todos los días.