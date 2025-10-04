Sinuano Día número ganador de hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, una tradición que mezcla emoción, esperanza y la posibilidad de ganar grandes premios.

Cada tarde, miles de apostadores siguen el sorteo en vivo, convirtiéndolo en una parte infaltable de la rutina diaria en la región. Vea el sorteo en vivo aquí:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y disfrutar la emoción de cada jornada.



Modalidades de juego

Una de las principales razones por las que el Sinuano Día sigue siendo tan popular es su variedad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta diversidad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, con múltiples oportunidades para ganar.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un chance accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes juegan de forma ocasional como a los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su tradición arraigada, horarios fijos y múltiples formas de apostar, el Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más queridos y jugados en la región Caribe, llevando ilusión y alegría a miles de colombianos todos los días.