Sinuano Día número ganador de hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Cada tarde, miles de jugadores siguen con expectativa este sorteo que se ha convertido en parte de la rutina diaria, mezclando ilusión, emoción y la esperanza de ganar atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 3 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. con transmisión en vivo. Esto permite a los apostadores conocer los resultados en tiempo real y mantener la emoción de cada jugada.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Sinuano Día es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que otorga premios adicionales.

Esta flexibilidad hace que el juego sea dinámico y atractivo tanto para jugadores nuevos como para los más experimentados.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todo tipo de público. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes juegan ocasionalmente y también para apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

Con su tradición, horarios fijos y múltiples modalidades de juego, el Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más queridos en la región Caribe, llevando emoción diaria a miles de apostadores en todo el país.