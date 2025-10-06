Sinuano Día número ganador de hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, una tradición que mezcla la emoción, la esperanza y la posibilidad de ganar grandes premios. Con el paso del tiempo, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de personas que, cada tarde, siguen con entusiasmo los números ganadores.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 6 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan conocer los resultados al instante. Este horario constante ha consolidado al juego como una cita diaria llena de expectativa y emoción, no solo en la región Caribe, sino también en distintas zonas del país.



Modalidades de juego

Una de las razones detrás del éxito del Sinuano Día es la variedad de modalidades que ofrece, lo que permite adaptarse a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que otorga premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día ofrece múltiples oportunidades de ganar, manteniendo viva la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El juego se destaca por su accesibilidad, ya que permite participar con montos desde $500 hasta $25.000 pesos. Esto hace posible que tanto los jugadores ocasionales como los más frecuentes puedan disfrutarlo sin restricciones, adaptándose a cada bolsillo.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores del Sinuano Día deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio (expresado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican distintos requisitos:

