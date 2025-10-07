Sinuano Día número ganador de hoy martes 7 de octubre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares y representativos de la Costa Caribe colombiana.

Su combinación de emoción, esperanza y la posibilidad de ganar grandes premios lo ha convertido en una costumbre diaria para miles de personas que, cada tarde, esperan con entusiasmo los resultados del sorteo.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 7 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 7 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan conocer los números ganadores al instante. Este horario fijo ha consolidado al juego como una cita diaria cargada de expectativa, no solo en la región Caribe, sino también en distintas partes del país, donde cada vez más personas participan con ilusión.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes preferencias y presupuestos. Entre las más destacadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a estas opciones, el juego brinda múltiples oportunidades de ganar, manteniendo viva la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

Una de las características que hacen del Sinuano Día un juego tan accesible es el valor de las apuestas, que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta flexibilidad permite que tanto los jugadores casuales como los más experimentados puedan participar sin limitaciones, ajustándose a su presupuesto y manteniendo la diversión al alcance de todos.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Sinuano Día deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos varían:

