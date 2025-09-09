Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales de la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su éxito radica en la combinación de tradición, emoción y premios llamativos, que atraen a miles de apostadores cada día. Vea en vivo el sorteo aquí:

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., momento esperado por miles de jugadores en la región Caribe y en otras partes del país.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece varias formas de participación, adaptadas a distintos gustos y estrategias:



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra o “uña”: acertar la última cifra.

Desde 2025, el juego también incluye la modalidad de la quinta balota, que incrementa las posibilidades de alcanzar premios más altos.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio de este chance, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales definidos en UVT:



Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de chance más importantes de la Costa Caribe, manteniendo viva la tradición de los sorteos diarios y ofreciendo a miles de colombianos la posibilidad de ganar en cada jornada.