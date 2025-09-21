Sinuano Día resultado domingo 21 de septiembre de 2025

El Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de chance más emblemáticos de la región Caribe colombiana.

Muy popular en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, cada tarde reúne a miles de apostadores que sueñan con llevarse atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 21 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., permitiendo a los jugadores seguir la transmisión en vivo y conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

La diversidad de opciones es uno de los grandes atractivos de este chance. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025, que ofrece premios adicionales y más oportunidades de ganar.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, tanto apostadores ocasionales como jugadores frecuentes pueden participar sin limitaciones.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios atractivos y amplia cobertura, el Sinuano Día continúa siendo uno de los favoritos indiscutibles para los apostadores de la Costa Caribe colombiana.