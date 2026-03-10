Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con años de trayectoria y una amplia participación diaria, miles de apostadores revisan los resultados con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un premio.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 10 de marzo de 2026 es el 1336 - 9. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los apostadores tener oportunidades constantes para probar suerte.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los participantes pueden verificar si su número coincide con el resultado ganador. La puntualidad en la publicación de los resultados ha contribuido a fortalecer la confianza de los jugadores en este sorteo.
El Sinuano Día ofrece varias modalidades de juego para que cada participante elija la forma de apostar según su presupuesto o estrategia. Cada opción cuenta con probabilidades y premios distintos, dependiendo del número de cifras acertadas.
Entre las principales modalidades se encuentran:
Esta variedad permite que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas puedan participar en el juego.
Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo en la región Caribe es su accesibilidad económica, ya que permite apostar con montos relativamente bajos.
Los valores autorizados para participar son:
Este rango facilita que personas con distintos presupuestos puedan jugar y probar suerte.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.
Para reclamar el premio es necesario presentar:
Dependiendo del valor del premio obtenido, pueden solicitarse documentos adicionales: