Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con años de trayectoria y una amplia participación diaria, miles de apostadores revisan los resultados con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un premio.



Númeor ganador de Sinuano Día hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 10 de marzo de 2026 es el 1336 - 9. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 1336

Dos últimas cifras: 36

Tres últimas cifras: 336

La quinta: 9

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los apostadores tener oportunidades constantes para probar suerte.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los participantes pueden verificar si su número coincide con el resultado ganador. La puntualidad en la publicación de los resultados ha contribuido a fortalecer la confianza de los jugadores en este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de juego para que cada participante elija la forma de apostar según su presupuesto o estrategia. Cada opción cuenta con probabilidades y premios distintos, dependiendo del número de cifras acertadas.



Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas puedan participar en el juego.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo en la región Caribe es su accesibilidad económica, ya que permite apostar con montos relativamente bajos.

Los valores autorizados para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita que personas con distintos presupuestos puedan jugar y probar suerte.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio obtenido, pueden solicitarse documentos adicionales:

