Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha posicionado como una opción confiable para miles de jugadores que, día tras día, consultan sus resultados con la expectativa de acertar y obtener un premio.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 27 enero 2026 2035-5 Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 - 2 Sinuano Día 21 enero 2026 4872 - 2 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 - 5 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 - 9

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial se da a conocer después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la publicación de los números ganadores y la transparencia del proceso han fortalecido la credibilidad del sorteo, generando fidelidad entre los apostadores que siguen de cerca cada jornada.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y expectativas, convirtiendo al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El Sinuano Día se distingue por ser un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes capacidades económicas y refuerza su carácter popular en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en UVT, se exigen requisitos adicionales:

