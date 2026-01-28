Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha posicionado como una opción confiable para miles de jugadores que, día tras día, consultan sus resultados con la expectativa de acertar y obtener un premio.
El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y su resultado oficial se da a conocer después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la publicación de los números ganadores y la transparencia del proceso han fortalecido la credibilidad del sorteo, generando fidelidad entre los apostadores que siguen de cerca cada jornada.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su experiencia y expectativas, convirtiendo al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.
El Sinuano Día se distingue por ser un juego accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes capacidades económicas y refuerza su carácter popular en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
Según el valor del premio expresado en UVT, se exigen requisitos adicionales: