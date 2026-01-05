Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este juego ha logrado conservar su vigencia gracias a su constancia diaria, la confianza que inspira entre los apostadores y la expectativa que genera cada tarde.

Actualmente, miles de personas en diferentes regiones del país siguen atentamente los resultados del Sinuano Día, lo que lo ha consolidado como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia y como una cita habitual para quienes participan en el chance.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 5 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 5 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su realización y la transparencia del proceso han sido factores clave para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance continúa siendo una tradición arraigada.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes inician en el chance hasta los más frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad de alternativas convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es un proceso sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen. Esta flexibilidad refuerza el carácter popular del sorteo y su amplia acogida en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.