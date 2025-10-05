Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de participantes de departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se reúnen con la esperanza de acertar el número ganador, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación y que hoy continúa fortaleciendo la unión entre familias y comunidades.
Número ganador de Sinuano Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025
El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores: en minutos.
- Número ganador completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Un juego sencillo y accesible
La gran popularidad del Sinuano Noche se debe, en parte, a su facilidad de participación. Cualquier persona puede jugar desde tan solo $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos.
Además, desde 2025, este sorteo incluyó la quinta balota, una innovación que añadió mayor emoción a cada resultado y amplió las posibilidades de ganar, incrementando así el entusiasmo de sus seguidores.
Horario y transmisión oficial
El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., y se transmite en vivo por los canales oficiales, garantizando transparencia y permitiendo a los jugadores conocer los resultados de manera inmediata.
Modalidades de apuesta del Sinuano Noche
El juego ofrece diversas formas de apostar, pensadas para distintos estilos de participantes:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): última cifra del número ganador.
Cada modalidad otorga premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan.
Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche
Para reclamar un premio del Sinuano Noche, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad (original y copia).
Según el valor del premio —medido en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se solicitan documentos adicionales:
- Menos de 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).