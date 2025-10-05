En vivo
Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 5 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de participantes de departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se reúnen con la esperanza de acertar el número ganador, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación y que hoy continúa fortaleciendo la unión entre familias y comunidades.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores: en minutos.

  • Número ganador completo: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta balota:

Un juego sencillo y accesible

La gran popularidad del Sinuano Noche se debe, en parte, a su facilidad de participación. Cualquier persona puede jugar desde tan solo $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos.

Además, desde 2025, este sorteo incluyó la quinta balota, una innovación que añadió mayor emoción a cada resultado y amplió las posibilidades de ganar, incrementando así el entusiasmo de sus seguidores.

Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., y se transmite en vivo por los canales oficiales, garantizando transparencia y permitiendo a los jugadores conocer los resultados de manera inmediata.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece diversas formas de apostar, pensadas para distintos estilos de participantes:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad otorga premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Para reclamar un premio del Sinuano Noche, el ganador debe presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio —medido en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se solicitan documentos adicionales:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
