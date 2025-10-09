En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 9 de octubre de 2025.

Sinuano Noche.jpg
Sinuano Noche //
Foto: Sinuano Noche y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se reúnen frente a la transmisión para conocer el resultado, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación. Más que un simple sorteo, este juego representa unión familiar, emoción y tradición.

Número ganador del Sinuano Noche hoy

En el sorteo correspondiente al jueves, 9 de octubre de 2025, el número ganador fue:

  • Número completo:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Estos resultados son verificados y publicados oficialmente para garantizar total transparencia a los participantes.

Un juego sencillo y accesible para todos

Una de las claves del éxito del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede intentar ganar sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el juego incluyó la quinta balota, una innovación que incrementó las oportunidades de acierto y añadió un elemento adicional de emoción a cada sorteo, aumentando así el entusiasmo de sus seguidores.

Horario y trnsmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. De esta forma, los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real y con total claridad.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este popular juego ofrece varias formas de participar, adaptándose a los diferentes estilos y estrategias de los apostadores:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparecen.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados con la siguiente documentación:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Una tradición que perdura

El Sinuano Noche no es solo un juego de azar: es una tradición viva en el Caribe colombiano. Gracias a sus múltiples modalidades, horarios accesibles y atractivos premios, continúa siendo una de las opciones preferidas de quienes confían en la suerte cada noche.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad