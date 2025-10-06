Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 6 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de jugadores de departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen con atención el sorteo, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación. Este juego no solo despierta emoción, sino que también fortalece la unión entre familias y comunidades.

Número ganador del Sinuano Noche hoy

En el sorteo correspondiente al lunes, 6 de octubre de 2025, los resultados fueron los siguientes:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego sencillo y accesible para todos

Parte del éxito del Sinuano Noche radica en su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede probar suerte sin necesidad de grandes inversiones.

Además, desde 2025 se incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó las posibilidades de ganar y añadió un toque extra de emoción a cada sorteo, lo que ha incrementado el entusiasmo de sus seguidores.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales. De esta manera, los participantes pueden seguir el evento en tiempo real y conocer los resultados de forma inmediata y transparente.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este juego ofrece diferentes formas de apostar, adaptándose a los gustos y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra del número ganador.

Cada modalidad entrega premios distintos, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Además, según el valor del premio medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, es una tradición viva en el Caribe colombiano. Con sus diferentes modalidades, horarios accesibles y premios atractivos, sigue siendo una de las opciones favoritas de quienes confían en la suerte cada noche.