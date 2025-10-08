Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de octubre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se reúnen frente a la transmisión para conocer el resultado, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación. Más que un simple sorteo, este juego representa unión familiar, emoción y tradición.



En el sorteo correspondiente al miércoles, 8 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Estos resultados son verificados y publicados oficialmente para garantizar total transparencia a los participantes.



Un juego sencillo y accesible para todos

Una de las claves del éxito del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede intentar ganar sin necesidad de grandes inversiones.

Desde 2025, el juego incluyó la quinta balota, una innovación que incrementó las oportunidades de acierto y añadió un elemento adicional de emoción a cada sorteo, aumentando así el entusiasmo de sus seguidores.



Horario y trnsmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. De esta forma, los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real y con total claridad.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este popular juego ofrece varias formas de participar, adaptándose a los diferentes estilos y estrategias de los apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: co incidencia exacta de las tres últimas cifras.

incidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): acierto de las dos últimas cifras.

a): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparecen.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados con la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Una tradición que perdura

El Sinuano Noche no es solo un juego de azar: es una tradición viva en el Caribe colombiano. Gracias a sus múltiples modalidades, horarios accesibles y atractivos premios, continúa siendo una de las opciones preferidas de quienes confían en la suerte cada noche.