Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se mantiene especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas prueban su suerte con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, soñando con llevarse un premio.
Número ganador de Sinuano Noche hoy, sábado 20 de septiembre
En el sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron: en minutos.
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el 2025, la incorporación de la quinta balota añadió un toque extra de emoción, ya que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de ganar.
Hora y canales para consultar resultados
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados se publican en tiempo real a través de los canales oficiales, lo que garantiza total transparencia y permite a los apostadores verificar al instante si la suerte estuvo de su lado.
Modalidades de juego
Una de las razones por las que este sorteo atrae a tantos jugadores es la diversidad de apuestas, adaptadas a diferentes estilos y presupuestos:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se debe acertar las cuatro cifras en orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia de las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: se gana al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: premio para la última cifra.
Cada modalidad otorga premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen.
Pasos para reclamar el premio
El proceso de cobro es sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos.
Documentos básicos requeridos:
- Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original y una fotocopia.
Requisitos según el monto (en UVT):
- Menos de 48 UVT: únicamente los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y el diligenciamiento del Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
- Más de 182 UVT: además de lo anterior, presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.