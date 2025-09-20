En vivo
Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 20 de septiembre de 2025.

Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se mantiene especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas prueban su suerte con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, soñando con llevarse un premio.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, sábado 20 de septiembre

En el sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron: en minutos.

  • Número principal: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta balota:

Desde el 2025, la incorporación de la quinta balota añadió un toque extra de emoción, ya que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de ganar.

Hora y canales para consultar resultados

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados se publican en tiempo real a través de los canales oficiales, lo que garantiza total transparencia y permite a los apostadores verificar al instante si la suerte estuvo de su lado.

Modalidades de juego

Una de las razones por las que este sorteo atrae a tantos jugadores es la diversidad de apuestas, adaptadas a diferentes estilos y presupuestos:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se debe acertar las cuatro cifras en orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia de las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: se gana al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o uña: premio para la última cifra.

Cada modalidad otorga premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen.

Pasos para reclamar el premio

El proceso de cobro es sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos.

Documentos básicos requeridos:

  • Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original y una fotocopia.

Requisitos según el monto (en UVT):

  • Menos de 48 UVT: únicamente los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y el diligenciamiento del Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: además de lo anterior, presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

