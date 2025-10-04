En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 4 de octubre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la esperanza de acertar el número ganador, convirtiendo este sorteo en una costumbre que reúne a familias y amigos en torno a la emoción del chance.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, sábado 4 de octubre de 2025

El sorteo del sábado 4 de octubre dejó los siguientes números ganadores: en minutos.

  • Número ganador completo: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Quinta balota

Un juego sencillo y accesible

Una de las principales razones de la popularidad del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Cualquier persona puede apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción abierta a todos los presupuestos.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una innovación que ha incrementado la emoción de cada sorteo y ampliado las oportunidades de ganar. Esta mejora ha sido bien recibida por los jugadores habituales, quienes destacan la transparencia y dinamismo del sorteo.

Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza que los participantes puedan conocer los resultados del chance de manera inmediata y con total confianza.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de juego, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de apostadores y estrategias:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Reclamar un premio del Sinuano Noche es un proceso sencillo, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos. Es indispensable presentar:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben presentar documentos adicionales:

  • Menos de 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chances y Loterías

Resultados del chance

Sinuano noche

Publicidad

Publicidad

Publicidad