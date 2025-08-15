Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su atractivo radica en la posibilidad de convertir una apuesta pequeña en un premio significativo, convirtiéndose en una tradición nocturna para miles de jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que ofrece más oportunidades de ganar premios mayores al acertar en combinación con las demás cifras.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m.. Este momento genera gran expectativa entre los apostadores que esperan con ansias conocer la combinación ganadora.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche permite apostar desde $500 hasta $25.000 y ofrece varias formas de participación, cada una con su propia tabla de premios:

Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar cualquier premio del Sinuano Noche, el jugador debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

En algunos casos, documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT).

El proceso de cobro puede variar según el monto, por lo que se recomienda verificar la información oficial antes de realizar el reclamo.