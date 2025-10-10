Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 20 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen atentamente la transmisión oficial para conocer los resultados, manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación. Más que un simple sorteo, este juego representa unión familiar, emoción y tradición.

Número ganador del Sinuano Noche hoy

En el sorteo correspondiente al viernes, 10 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados han sido verificados y publicados oficialmente para garantizar total transparencia a todos los participantes.



Un juego sencillo y accesible para todos

Una de las razones del éxito del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede probar suerte sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó las oportunidades de acierto y añadió un elemento adicional de emoción a cada sorteo, fortaleciendo el entusiasmo de sus seguidores.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto permite que los jugadores conozcan los resultados en tiempo real y con total claridad.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este popular juego ofrece varias formas de participación, adaptándose a diferentes estilos y estrategias de los apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben acudir a los puntos autorizados con la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Una tradición que perdura

El Sinuano Noche no es solo un juego de azar, sino una tradición viva en el Caribe colombiano. Gracias a sus múltiples modalidades, horarios accesibles y atractivos premios, continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes confían en la suerte cada noche.