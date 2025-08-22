Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada día miles de jugadores ponen a prueba su suerte apostando a sus números favoritos. Este sorteo refleja la tradición y la emoción del juego, convirtiéndose en una cita infaltable para quienes disfrutan de este tipo de apuestas.

Resultado del último sorteo

En la edición del viernes, 22 de agosto de 2025, el número ganador del Sinuano Noche fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, el sorteo también incluye la modalidad de la “quinta balota”, una opción adicional que amplía las oportunidades de obtener premios atractivos.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta programación, los apostadores pueden seguir la emoción todos los días de la semana.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de apostar, pensadas para quienes buscan premios grandes o para quienes prefieren opciones más rápidas y sencillas:



Cuatro cifras directo (superpleno): aci erto exacto en el orden del número.

erto exacto en el orden del número. Combinado cuatro cifras : las cuatro cifras en cualquier orden.

: las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible del mismo. Según el valor del premio (expresado en UVT), se aplican las siguientes condiciones:

