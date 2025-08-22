Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada día miles de jugadores ponen a prueba su suerte apostando a sus números favoritos. Este sorteo refleja la tradición y la emoción del juego, convirtiéndose en una cita infaltable para quienes disfrutan de este tipo de apuestas.
Resultado del último sorteo
En la edición del viernes, 22 de agosto de 2025, el número ganador del Sinuano Noche fue:
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Animal asociado:
Desde el año 2025, el sorteo también incluye la modalidad de la “quinta balota”, una opción adicional que amplía las oportunidades de obtener premios atractivos.
¿A qué hora juega el Sinuano Noche?
El sorteo se realiza diariamente en los siguientes horarios:
- Lunes a sábado: 6:00 p.m.
- Domingos y festivos: 8:00 p.m.
Gracias a esta programación, los apostadores pueden seguir la emoción todos los días de la semana.
Modalidades de juego del Sinuano Noche
El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de apostar, pensadas para quienes buscan premios grandes o para quienes prefieren opciones más rápidas y sencillas:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden del número.
- Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): acierto de la última cifra.
Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche
Para cobrar un premio, es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible del mismo. Según el valor del premio (expresado en UVT), se aplican las siguientes condiciones:
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Premios mayores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). El pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.