Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los sorteos más atractivos y populares de Colombia, combinando la emoción del chance con el misterio de los signos del zodiaco. Cada noche, miles de jugadores ponen a prueba su intuición y su fe en las estrellas, con la esperanza de acertar el número ganador y llevarse uno de los premios que ofrece este innovador juego.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, domingo 19 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de Super Astro Luna correspondiente al domingo 19 de octubre de 2025 fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece la posibilidad de ganar todos los días, manteniendo la emoción viva con sorteos que llenan las noches de expectativa. Su programación oficial es la siguiente:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Gracias a estos horarios, los jugadores pueden participar sin importar el día, convirtiendo cada jornada en una nueva oportunidad para dejar que la suerte —o el universo— decida el rumbo de su destino.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo, flexible y accesible para todo tipo de público. Cada jugador puede crear su jugada a partir de sus preferencias y afinidad con los signos zodiacales. Para hacerlo, solo debe seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo del zodiaco, el que más suerte o conexión le inspire. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos, aumentando considerablemente las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta estructura, el Super Astro Luna se adapta tanto a quienes buscan una experiencia recreativa como a los jugadores más estratégicos que prefieren aplicar combinaciones personalizadas.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse de manera fácil y segura en los puntos de venta autorizados ubicados en todo el territorio colombiano. Esta amplia red garantiza que los participantes puedan jugar desde cualquier lugar del país, con total confianza y comodidad.

Además, la cobertura nacional del juego permite que miles de personas disfruten de esta experiencia sin complicaciones, manteniendo siempre la seguridad y transparencia en cada proceso de apuesta.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un trámite rápido, sencillo y seguro, diseñado para ofrecer confianza a los ganadores. Para hacer efectivo el cobro, se deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:

