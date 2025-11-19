Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos dentro de los resultados del chance en Colombia. Su fórmula —una combinación entre un sorteo numérico clásico y la elección de un signo zodiacal— lo ha convertido en un favorito para miles de jugadores en todo el país.

Resultado del Super Astro Luna – 19 de noviembre de 2025

Durante la noche el miércoles, 19 de noviembre de 2025, el Super Astro Luna reveló su resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este número definió la suerte de quienes siguieron la transmisión y apostaron a esta singular mezcla entre azar y astrología.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

La regularidad del sorteo es una de las razones por las que conserva una participación tan activa. Sus jornadas se llevan a cabo todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación diaria, cada noche representa una nueva oportunidad para apostar y vivir la emoción del Super Astro Luna.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y está pensado para todo tipo de jugadores, desde los curiosos hasta quienes buscan una estrategia más elaborada. Para jugar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo zodiacal para acompañar ese número. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que apuesta el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica convierte cada apuesta en un momento único, donde las probabilidades cambian según el signo elegido.



Dónde apostar

Las apuestas se pueden realizar en los puntos de venta autorizados en todo el país, asegurando confiabilidad y respaldo. Además, los jugadores pueden consultar los resultados del Super Astro Luna en tiempo real a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita verificar el número ganador de forma rápida y segura.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro es transparente y ágil. Para reclamar un premio, el jugador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras verificar los datos, el pago se realiza sin complicaciones, reafirmando la confianza que este popular sorteo ha construido en el país.