Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y populares de Colombia. Su éxito se debe a una propuesta única que combina un sorteo numérico tradicional con el misticismo de los signos zodiacales, una mezcla que ha capturado la atención de miles de jugadores en todo el país. Cada noche, los seguidores de este chance esperan que la energía de su signo sea el impulso que los acerque a la buena fortuna.

Resultado del Super Astro Luna – 15 de noviembre de 2025

El sorteo del sábado 15 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una participación constante gracias a su programación diaria, que ofrece oportunidades de juego todos los días. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta continuidad convierte cada jornada en una nueva ocasión para apostar y seguir de cerca cómo influyen los astros en los resultados del chance.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este sorteo es sencillo y se adapta a todo tipo de apostadores, desde jugadores ocasionales hasta quienes prefieren estrategias más estructuradas. El proceso consiste en:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta flexibilidad convierte cada apuesta en un momento lleno de expectativa, donde el azar se combina con la astrología para crear una experiencia única.



Dónde apostar

Las apuestas pueden realizarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados en el país, garantizando un proceso seguro, confiable y accesible. Además, los resultados del Super Astro Luna pueden consultarse en tiempo real a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita el seguimiento y la verificación de los números ganadores cada noche.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna es ágil y completamente transparente. Para hacerlo, el jugador debe acercarse a un punto de pago autorizado con:



El tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez verificada la información, el pago se realiza de manera rápida y segura, reforzando la confianza que caracteriza a este reconocido sorteo del chance en Colombia.