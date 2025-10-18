Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a su propuesta única que combina números y signos zodiacales. Esta fusión entre el azar y la astrología ha conquistado a miles de jugadores que, noche tras noche, siguen los resultados con ilusión y esperanza. Para muchos, este sorteo representa más que un simple juego: es una forma de conectar la suerte con el destino, confiando en que los astros les traigan fortuna.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, sábado 18 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de Super Astro Luna correspondiente al sábado 18 de octubre de 2025 fue: 9516.



Número ganador: 9516

Dos últimas cifras: 16

Tres últimas cifras: 516

Signo zodiacal: Acuario

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece oportunidades de ganar todos los días, manteniendo viva la emoción con sorteos constantes que cierran las noches con suspenso y expectativa. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación, los jugadores pueden participar sin importar el día, convirtiendo cada jornada en una nueva posibilidad de probar suerte y dejar que el universo decida su destino.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Jugar al Super Astro Luna es un proceso simple, flexible y accesible para todos los colombianos. Cada participante puede diseñar su jugada según sus preferencias y confianza en los signos del zodiaco. Para hacerlo, solo debe seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal, aquel que inspire mayor suerte o afinidad. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco, aumentando significativamente las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta estructura, el Super Astro Luna se adapta tanto a quienes buscan una experiencia recreativa como a los jugadores más experimentados que prefieren aplicar estrategias y combinaciones personalizadas.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse fácilmente en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio colombiano. Esta red de establecimientos garantiza que los jugadores participen de forma segura, confiable y conveniente, sin importar su ubicación.



Además, la infraestructura del juego permite una amplia cobertura nacional, asegurando que miles de personas puedan disfrutarlo con comodidad y confianza.



Requisitos para cobrar premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un proceso rápido y sencillo, diseñado para ofrecer transparencia y seguridad a los ganadores. Para hacerlo efectivo, el jugador debe presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumpliendo con estos requisitos, el ganador puede disfrutar de su premio sin complicaciones, asegurando un proceso ágil y verificado.