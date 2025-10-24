Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más fascinantes y populares de Colombia, gracias a su original combinación entre la emoción del chance y la influencia del zodiaco. Cada noche, miles de apostadores ponen a prueba su intuición y su conexión con las estrellas, soñando con acertar el número ganador que podría cambiarles la vida.

Resultado de Super Astro Luna – Viernes 24 de octubre de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece oportunidades de ganar todos los días, manteniendo la emoción viva con sus sorteos nocturnos. La programación es la siguiente:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Estos horarios permiten a los jugadores participar cualquier día de la semana, haciendo de cada noche una nueva oportunidad para dejar que la suerte —o el universo— decida su destino.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y está al alcance de todos. El proceso se adapta tanto a jugadores casuales como a quienes buscan estrategias más elaboradas. Los pasos son:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo del zodiaco, según la afinidad o preferencia personal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos y aumentar las posibilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica flexible convierte al Super Astro Luna en una experiencia entretenida y accesible para todos los gustos.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas se pueden hacer de manera fácil y segura en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio colombiano. Esta red nacional garantiza comodidad, confianza y transparencia en cada proceso, permitiendo jugar desde cualquier lugar del país.



Requisitos para cobrar los premios

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un trámite ágil y confiable. Para hacerlo efectivo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Con estos simples pasos, los afortunados pueden disfrutar de su premio con total seguridad.