Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los chances más llamativos en Colombia, ya que combina la emoción de elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número y el signo elegidos deben coincidir exactamente en el orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, y puede ser visto en vivo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en este chance es muy sencillo:



Seleccione un número: elija un número de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los 12 signos del zodiaco. Aumente sus probabilidades: si lo desea, puede apostar con su número y los 12 signos zodiacales en la modalidad “Todos los Signos”. Para hacerlo, debe informar a su asesora en el punto de venta. Realice su apuesta: cada tiquete permite hasta 4 apuestas.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen varias formas de participar:



Puntos de venta físicos: disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

Para reclamar un premio de Super Astro, el proceso varía según el monto ganado, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

