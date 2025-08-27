Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 27 de agosto de 2025

El Súper Astro Sol es uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina el azar de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos y para ganar es necesario que el número y el signo apostado coincidan en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles, 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo, que desde julio de 2025 se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en el Súper Astro Sol es muy fácil. Solo debe seguir estos pasos:



Escoja su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Escoga entre los doce (12) signos zodiacales disponibles. Incremente sus probabilidades: Para aumentar las chances de ganar, puede apostar su número de cuatro cifras con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como “Todos los Signos”, y debe informarla a su asesora al momento de jugar. Realice su apuesta: Es posible hacer hasta 4 apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Sol se adapta a todos los presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Este chance está disponible en diferentes puntos del país. Para participar, solo debe acercarse a cualquier punto de venta autorizado a nivel nacional y realizar su apuesta.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El procedimiento para reclamar premios depende del monto, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

