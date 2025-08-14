Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ya que combina la emoción de un número de cuatro cifras —del 0000 al 9999— con la influencia de uno de los doce signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario acertar, en estricto orden de izquierda a derecha, el número y el signo que resulten en el sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 14 de agosto es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m., brindando más oportunidades de ganar a sus seguidores.



Cómo jugar el chance Super Astro Sol

Elija su número: Seleccione un número de cuatro cifras. Seleccione su signo zodiacal: Escoja uno de los doce signos. Aumente sus opciones: Puede apostar su número de cuatro cifras con los 12 signos zodiacales (“Todos los signos”). Informe a su asesor si desea esta modalidad. Haga su apuesta: Puede incluir hasta 4 apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Dónde jugar Super Astro Sol

Puntos de venta físicos: Disponibles en todo el territorio nacional.

Cómo reclamar un premio de Super Astro Sol

Para reclamar un premio, debe presentar ciertos documentos básicos y, en algunos casos, adicionales según el valor ganado:

Documentos básicos:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):