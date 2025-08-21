Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte más llamativos del país, ya que mezcla la emoción de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de los signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis pueden convertirse en el complemento perfecto de la fortuna de cada apostador.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario que el número y el signo zodiacal seleccionados coincidan exactamente con el resultado oficial del sorteo, siguiendo el orden de izquierda a derecha. Puede seguir el sorteo en vivo aquí:

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m., lo que brinda más oportunidades semanales para tentar a la suerte.



Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy sencillo y cualquiera puede hacerlo en pocos pasos:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: escoja entre los 12 signos del zodiaco. Aumente sus posibilidades: si desea, puede jugar con su número y los 12 signos a la vez, modalidad conocida como “Todos los Signos”. Solo debe informar a su asesor de ventas. Realice su apuesta: cada tiquete permite hasta 4 apuestas.

Cuánto cuesta apostar

El chance Super Astro Sol es flexible en cuanto a los montos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Super Astro Sol?

Existen varias opciones para participar:



Puntos de venta físicos: disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Super Astro Sol?

El proceso varía según el monto ganado, pero siempre debe presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):