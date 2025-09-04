Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a una característica que lo diferencia de los chances tradicionales: combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta mezcla entre azar y astrología ha conquistado a miles de jugadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del Super Astro Sol hoy, 4 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La dinámica es sencilla y accesible para todos. Cada jugador debe:



Escoger un número de cuatro cifras. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumentar las probabilidades de ganar apostando el número con los 12 signos al mismo tiempo. Realizar la apuesta, teniendo en cuenta que un tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas.

Valor de la apuesta

Este chance se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

Los tiquetes del Super Astro Sol están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a los jugadores sin importar la región.



Requisitos para reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

En premios inferiores a 48 UVT, solo se exigen estos documentos básicos.

El Super Astro Sol sigue cautivando a los apostadores colombianos al unir el azar de los números con el misticismo de los astros, ofreciendo así una experiencia única en el mundo del chance.