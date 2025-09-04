Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a una característica que lo diferencia de los chances tradicionales: combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.
Esta mezcla entre azar y astrología ha conquistado a miles de jugadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
Resultados del Super Astro Sol hoy, 4 de septiembre de 2025
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
¿Cómo jugar al Super Astro Sol?
La dinámica es sencilla y accesible para todos. Cada jugador debe:
- Escoger un número de cuatro cifras.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Aumentar las probabilidades de ganar apostando el número con los 12 signos al mismo tiempo.
- Realizar la apuesta, teniendo en cuenta que un tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas.
Valor de la apuesta
Este chance se adapta a distintos presupuestos:
- Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
- Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.
¿Dónde se puede jugar?
Los tiquetes del Super Astro Sol están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a los jugadores sin importar la región.
Requisitos para reclamar un premio
Quienes resulten ganadores deben presentar:
- El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
- El documento de identidad original.
- Una fotocopia legible de la cédula.
En premios inferiores a 48 UVT, solo se exigen estos documentos básicos.
El Super Astro Sol sigue cautivando a los apostadores colombianos al unir el azar de los números con el misticismo de los astros, ofreciendo así una experiencia única en el mundo del chance.