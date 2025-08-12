Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, martes 12 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es un popular juego de chance que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con el toque místico de un signo zodiacal, entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar, el número y el signo elegidos deben coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo. Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es sencillo y rápido:



Elija su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Escoja su signo zodiacal: Puede elegir cualquiera de los doce signos disponibles. Aumente sus posibilidades: Existe la modalidad “Todos los Signos”, donde se apuesta el mismo número de cuatro cifras con los 12 signos zodiacales. Para ello, es importante informar al asesor del punto de venta. Realice su apuesta: Se pueden hacer hasta 4 apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Este chance se adapta a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Super Astro Sol?

Los jugadores pueden participar en cualquiera de los puntos de venta físicos habilitados en todo el territorio nacional.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Super Astro Sol?

Los documentos básicos son imprescindibles en todos los casos:



Tiquete original, en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, también se pueden requerir otros documentos:

