Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Súper Astro Sol es uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, y para ganar es necesario acertar el número elegido en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el sorteo del Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y los resultados pueden verse en vivo a través de las plataformas oficiales.



Cómo se juega el chance Súper Astro Sol

Participar en este juego es sencillo y se resume en cuatro pasos:



Escoger un número de cuatro (4) cifras. Elegir un signo zodiacal de los doce disponibles. Incrementar las probabilidades seleccionando la opción de “Todos los Signos”, lo que permite jugar con el mismo número acompañado de los 12 signos del zodiaco. En este caso, se debe informar al asesor en el punto de venta. Realizar la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta 4 combinaciones en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Sol ofrece flexibilidad en los montos de participación:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Este chance está disponible en múltiples puntos del país. Los jugadores pueden acercarse a cualquier punto de venta autorizado a nivel nacional y realizar su apuesta de forma rápida y segura.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT)

