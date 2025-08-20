Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Súper Astro Sol es uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, ya que combina la suerte de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de ganar si el número y el signo elegidos coinciden en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 20 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Además, los interesados pueden seguir el sorteo en vivo a través de las plataformas autorizadas.



Cómo se juega el chance Súper Astro Sol

Participar en este chance es muy fácil y solo requiere seguir cuatro pasos:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los 12 signos del zodiaco. Incremente sus probabilidades: si desea más oportunidades de ganar, puede apostar su número de cuatro cifras con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como “Todos los Signos” y debe solicitarla en el punto de venta. Realice su apuesta: es posible realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Sol ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:



El monto mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro Sol?

Este juego está disponible en diferentes puntos a nivel nacional. Los interesados pueden acercarse a los puntos de venta físicos autorizados para realizar sus apuestas de manera rápida y segura.



¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro Sol?

El proceso de reclamación de premios depende del monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

